Житель Пермского края погиб при столкновении лодки с бетонным основанием

Лодка с людьми врезалась в бетонное основание на реке Каме в Пермском крае. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ на транспорте.

По предварительным данным, примерно в 250 метрах от берега судно столкнулось с законсервированной нефтяной вышкой. Смертельные травмы получил 47-летний местный житель. Еще трое пострадали.

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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