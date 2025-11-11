Житель Пермского края напал на знакомую, угрожая ножом

В поселке Ныроб (Перский край) произошло нападение на женщину. 25-летний местный житель пришел к своей знакомой и, угрожая ножом, похитил деньги и украшения, написало Ura.ru .

«Житель Ныроба пришел домой к своей знакомой 16 июня. Как только женщина открыла дверь, 25-летний мужчина напал на нее и, угрожая ножом, похитил деньги и украшения», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Кроме того, мужчина совершил изнасилование. Следствие завело уголовное дело.