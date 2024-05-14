Житель Перми предстанет перед судом за смертельное ДТП | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 12:50 Житель Перми предстанет перед судом за смертельное ДТП

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Суд рассмотрит дело жителя Перми, который устроил смертельное ДТП во дворе дома по улице Николая Островского. Об этом сообщило Ura.ru.

По версии следствия, водитель при движении задним ходом не заметил женщину и сбил ее. Мужчина отвез пострадавшую в больницу, однако сообщать о происшествии в Госавтоинспекцию не стал. Через несколько дней от полученных травм женщина скончалась.

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Отмечается, что местный житель полностью признал свою вину и раскаялся, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.