Житель Перми получил условный срок за стрельбу с пострадавшим на территории СНТ

Суд вынес приговор жителю Перми, обвиняемому в хулиганстве. Он открыл огонь в Кировском районе города, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Установлено, что вооруженный фигурант устроил стрельбу на территории СНТ «Сосновый бор». В результате легкое ранение получил 33-летний мужчина. Кроме того, пострадало имущество владельца одного из домов.
Злоумышленнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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