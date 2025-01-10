Житель Пензы за три дня вынес из супермаркета товары на 45 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о краже товаров из супермаркета в Пензенской области. Сумма материального ущерба составила порядка 45 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на региональное УМВД России.
Силовики оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Пензы. На допросе задержанный пояснил, что в течение трех дней выносил товары из магазина, а затем продавал их.
Вырученные средства фигурант потратил на личные нужды. Пензенцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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