Житель Пензы украл деньги из банкомата, которые не удалось забрать 60-летнему мужчине

В Пензе правоохранители завели уголовное дело на 24-летнего местного жителя, который похитил из банкомата деньги пенсионера. Об этом сообщила «Пенза-пресс»со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Молодой человек воспользовался неисправностью банкомата, который отказался выдавать деньги 60-летнему потерпевшему. Когда пенсионер ушел, банкомат все же выдал его пенсию, а пензенец присвоил ее себе.
Теперь обвиняемому грозит до двух лет заключения. Он полностью признал свою вину.
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