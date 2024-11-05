Житель Пензы украл деньги из банкомата, которые не удалось забрать 60-летнему мужчине

В Пензе правоохранители завели уголовное дело на 24-летнего местного жителя, который похитил из банкомата деньги пенсионера. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Молодой человек воспользовался неисправностью банкомата, который отказался выдавать деньги 60-летнему потерпевшему. Когда пенсионер ушел, банкомат все же выдал его пенсию, а пензенец присвоил ее себе.

Теперь обвиняемому грозит до двух лет заключения. Он полностью признал свою вину.