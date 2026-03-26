Житель Пензы получил 6,5 года тюрьмы за нападение на друзей с ножом

Прокуратура Первомайского района Пензы поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Установлено, что вечером 5 декабря мужчина распивал алкоголь в компании двух друзей. В ходе ссоры пензенец нанес 48-летнему хозяину квартиры два удара ножом в голову и шею. Третий мужчина вытолкнул потерпевшего в коридор.

Кроме того, подсудимый в ходе драки с приятелем, который пытался его сдерживать, нанес 32-летнему мужчине несколько ударов ножом в спину, причинив тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал частично, утверждая, что не хотел убивать друзей.

Суд назначил ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.