Житель Пензы получил 11 лет колонии за убийство незваного гостя

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Пензы по делу об убийстве. Мужчину признали виновным, сообщил сайт « Пенза-пресс » со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено весной 2024 года. Установлено, что к квартире фигуранта пришел знакомый с двумя неизвестными. Причиной визита стало желание разобраться со старыми конфликтами.

Впоследствии хозяин жилища ударил одного из незваных гостей ножом. Ранение оказалось смертельным. Нападавшему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.