Житель Пензы получил 11 лет колонии за убийство незваного гостя
Суд вынес приговор 46-летнему жителю Пензы по делу об убийстве. Мужчину признали виновным, сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено весной 2024 года. Установлено, что к квартире фигуранта пришел знакомый с двумя неизвестными. Причиной визита стало желание разобраться со старыми конфликтами.
Впоследствии хозяин жилища ударил одного из незваных гостей ножом. Ранение оказалось смертельным. Нападавшему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.
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