Житель Пензы ограбил пенсионерку ради покупки алкоголя

Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Пензы по делу об ограблении. Подробности сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу полиции.
Молодой человек признался, что незадолго до нападения он распивал алкоголь со знакомым. Когда деньги закончились, он взял кухонный нож, спрятал его в рукаве куртки и вышел на улицу. Заметив одинокую пенсионерку, он подошел к ней и потребовал наличные, угрожая лезвием.
Потерпевшая отдала все, что у нее было, — две тысячи рублей. Теперь подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
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