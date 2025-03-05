Житель Пензы ограбил пенсионерку ради покупки алкоголя

Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Пензы по делу об ограблении. Подробности сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на пресс-службу полиции.

Молодой человек признался, что незадолго до нападения он распивал алкоголь со знакомым. Когда деньги закончились, он взял кухонный нож, спрятал его в рукаве куртки и вышел на улицу. Заметив одинокую пенсионерку, он подошел к ней и потребовал наличные, угрожая лезвием.

Потерпевшая отдала все, что у нее было, — две тысячи рублей. Теперь подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.