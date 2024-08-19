Житель Пензы напал на знакомого с ножом во время застолья

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который во время распития спиртных напитков напал на знакомого. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что между мужчинами возник конфликт на фоне взаимного оскорбления жен. Один из участников ссоры достал нож и ранил оппонента, после чего сбежал.

Росгвардейцы нашли злоумышленника в подъезде соседнего дома, а затем передали его сотрудникам полиции.