Житель Пензы напал на знакомого с ножом во время застолья
В Пензе сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который во время распития спиртных напитков напал на знакомого. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что между мужчинами возник конфликт на фоне взаимного оскорбления жен. Один из участников ссоры достал нож и ранил оппонента, после чего сбежал.
Росгвардейцы нашли злоумышленника в подъезде соседнего дома, а затем передали его сотрудникам полиции.
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