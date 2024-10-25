Житель Пензы до смерти избил незнакомца и отправился в колонию на 11 лет

В Пензе прошел суд над 29-летним местным жителем, который до смерти избил незнакомого человека. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное СУ СКР.

В июле этого года на улице Ульяновской подсудимый поругался с 49-летним незнакомцем. Он жестоко его избил, после чего тот скончался. Ранее злоумышленник уже имел проблемы с законом из-за участия в незаконном обороте наркотиков и в грабежах.

Ему назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.