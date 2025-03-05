Житель Пензенской области зарезал брата из-за победы в армрестлинге

Лопатинский районный суд Пензенской области вынес приговор 68-летнему жителю села Китунькино по делу об убийстве двоюродного брата. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Обвиняемый вместе с родственником распивали алкоголь и решили побороться на руках. Но первого проигрыш в армрестлинге не устроил, завязалась драка.

Во время потасовки обвиняемый несколько раз ударил брата ножом. Ранения оказались смертельными. Позже нападавший рассказал о случившемся соседке и лег спать.

Мужчину приговорили к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.