Житель Пензенской области зарезал брата из-за победы в армрестлинге

Лопатинский районный суд Пензенской области вынес приговор 68-летнему жителю села Китунькино по делу об убийстве двоюродного брата. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Обвиняемый вместе с родственником распивали алкоголь и решили побороться на руках. Но первого проигрыш в армрестлинге не устроил, завязалась драка.
Во время потасовки обвиняемый несколько раз ударил брата ножом. Ранения оказались смертельными. Позже нападавший рассказал о случившемся соседке и лег спать.
Мужчину приговорили к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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