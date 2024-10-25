Житель Пензенской области устроил ДТП на угнанной машине и попал под статью

По данным полиции, мужчина заметил возле магазина открытый автомобиль с ключами в замке зажигания. Впоследствии фигурант отправился кататься на чужой машине, однако не справился с управлением и устроил ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.