Житель Пензенской области угнал авто, чтобы доехать до возлюбленной

В полицию Пензенской области обратился молодой человек, который сообщил о пропаже своей машины ВАЗ-2105, которая была припаркована у его дома. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по региону.
Полицейские быстро нашли угнанный автомобиль. На нем по федеральной трассе М-5 «Урал» ехал 22-летний молодой человек.
После задержания парень признал свою вину. Он объяснил, что проходя мимо машины вечером, решил воспользоваться ей, чтобы добраться до возлюбленной. Злоумышленник открыл двери, которые были незаперты, и завел двигатель, используя ключи, оставленные в замке зажигания. Возбуждено уголовное дело.
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