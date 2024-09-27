Житель Пензенской области угнал авто, чтобы доехать до возлюбленной

В полицию Пензенской области обратился молодой человек, который сообщил о пропаже своей машины ВАЗ-2105, которая была припаркована у его дома. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по региону.

Полицейские быстро нашли угнанный автомобиль. На нем по федеральной трассе М-5 «Урал» ехал 22-летний молодой человек.

После задержания парень признал свою вину. Он объяснил, что проходя мимо машины вечером, решил воспользоваться ей, чтобы добраться до возлюбленной. Злоумышленник открыл двери, которые были незаперты, и завел двигатель, используя ключи, оставленные в замке зажигания. Возбуждено уголовное дело.