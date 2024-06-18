Житель Пензенской области предстанет перед судом за угрозу убийством сестре
В Пензенской области пройдет суд над жителем поселка Земетчино, который угрожал родной сестре убийством. Об этом написала«Пенза-пресс» со ссылкой на правоохранителей.
Мужчине не понравились нравоучения сестры по поводу того, что он ведет асоциальный образ жизни. В момент ссоры он схватил нож и начал угрожать расправой. Его сестра сразу же обратилась в полицию.
Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.
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