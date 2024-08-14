Житель Пензенской области получил 11 лет колонии за производство наркотиков

Бековский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Пензенской области по делу о незаконном изготовлении наркотиков. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные УФСБ РФ по региону.

Установлено, что фигурант организовал на территории своего дома производство запрещенных веществ. Товар он планировал сбывать.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Срок он проведет к исправительной колонии особого режима.