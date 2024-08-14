Житель Пензенской области получил 11 лет колонии за производство наркотиков
Бековский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Пензенской области по делу о незаконном изготовлении наркотиков. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УФСБ РФ по региону.
Установлено, что фигурант организовал на территории своего дома производство запрещенных веществ. Товар он планировал сбывать.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Срок он проведет к исправительной колонии особого режима.
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