Житель Оренбургской области похитил у брата 500 тыс рублей

В Оренбургской области правоохранители задержали местного жителя, который похитил с карты родного брата 500 тысяч рублей. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по региону.
Мужчина решил воспользоваться деньгами с банковской карты брата, который оставил ее вместе с другими документами ему на хранение. Он знал, что его родственник не может проконтролировать операции по счету.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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