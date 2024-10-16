Житель Оренбургской области похитил у брата 500 тыс рублей

В Оренбургской области правоохранители задержали местного жителя, который похитил с карты родного брата 500 тысяч рублей. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

Мужчина решил воспользоваться деньгами с банковской карты брата, который оставил ее вместе с другими документами ему на хранение. Он знал, что его родственник не может проконтролировать операции по счету.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.