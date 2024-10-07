Житель Новосибирской области, который угнал автомобиль и попал в ДТП, пойдет под суд

В Новосибирской области пройдет суд над местным жителем, который попал в ДТП на угнанном автомобиле в Ордынском районе. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на правоохранителей.

Обвиняемый пообещал автовладельцу отремонтировать его машину. После он решил прокатиться на нем до своего дома, где употребил алкоголь. Далее он решил отправиться в магазин за добавкой и попал в ДТП. В машине также находилась пассажирка.

Теперь сибиряку грозит до пяти лет колонии и возмещение ущерба.