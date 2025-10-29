Житель Новосибирска застрял в ванной и пролежал в ней почти неделю
Житель Новосибирска с лишним весом оказался пленником собственной ванной: целых дней мужчина не мог выбраться из нее самостоятельно. Об операции по его спасении сообщило URA.RU.
По информации журналистов, достать мужчину смог экипаж «ВЕГА-2». Спасатели сообщили, что у новосибирца за это время успели появиться пролежни и затекло все тело — это лишь усугубило и без того сложную ситуацию.
После освобождения человека передали бригаде скорой помощи.
«Мы не раз поднимали тему о том, как важно адаптировать жилое пространство, чтобы избежать подобных трагедий», — отметили в местной службе аварийно-спасательных работ.
Там же призвали организовать свой быт так, чтобы он способствовал благополучию и безопасности.