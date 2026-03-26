Житель Нового Уренгоя выжил после ножевого ранения в сердце

В Новом Уренгое произошло ЧП: местный житель получил удар ножом в сердце от своей сожительницы и выжил. Инцидент случился в ночь с 22 на 23 марта 2026 года. Об этом URA.RU сообщило следственное управление по ЯНАО.
Согласно информации ведомства, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанесла мужчине не менее одного удара ножом в область сердца. Однако пострадавший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
