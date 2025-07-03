Житель Нижнего Новгорода зарубил соседа топором

Автозаводской следственный отдел Нижнего Новгорода завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 64-летнего гражданина, которого обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Расследование установило, что вечером 23 февраля в поселке Новое Доскино мужчина вступил в конфликт со своим соседом во время совместного употребления спиртных напитков. Потерпевший подвергся нападению со стороны обвиняемого, которому тот нанес не менее 12 ударов топором по голове, а также многочисленные порезы ножницами. Потерпевший скончался на месте преступления.

Материалы уголовного дела переданы в судебные инстанции с утвержденным обвинительным заключением для дальнейшего судебного рассмотрения.