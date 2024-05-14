Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом дела за ограбление ювелирной мастерской | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 18:24 Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом дела за ограбление ювелирной мастерской

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Правоохранители задержали жителя Нижнего Новгорода по подозрению в ограблении ювелирной мастерской. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в ходе конфликта, который разгорелся из-за ремонта украшений, мужчина разбил в сервисе витрину. Впоследствии он похитил цепочку и браслет из золота стоимостью около 200 тысяч рублей.

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Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.