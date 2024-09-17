Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за нелегальный ввоз в РФ смартфонов на 22 млн рублей

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Нижнего Новгорода, направили в Канавинский районный суд. Его обвинили в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более четырех миллионов рублей, сообщил Pravda-nn.ru.
По данным транспортной прокуратуры, фигурант нелегально ввез на территорию РФ более тысячи мобильных телефонов стоимостью порядка 22 миллионов рублей.
Гаджеты якобы для личного пользования мужчина перепродавал. В ближайшее время нижегородец предстанет перед судом.
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