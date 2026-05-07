Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 41-летний местный житель, обвиняемый в убийстве двух человек с особой жестокостью. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

По информации региональной прокуратуры, преступление произошло в августе 2025 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире на улице Раевского, которую арендовал у одной из жертв. В результате конфликта он нанес обоим потерпевшим ранения, от которых они скончались на месте.

В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие пришло к выводу, что собранные доказательства подтверждают его причастность к преступлению. На время судебного разбирательства он заключен под стражу.