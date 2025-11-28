Житель Нижнего Новгорода пострадал при ночном пожаре в частично расселенном доме
Мощный пожар разгорелся ночью в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Не обошлось без пострадавших, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь охватил деревянный частично расселенный дом на улице Дружбы. Пламя распространилось на площади 360 квадратных метров.
Прибывшие спасатели эвакуировали четырех человек. Одному из жильцов потребовалась медицинская помощь, он был доставлен в больницу с травмами.
