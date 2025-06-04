Житель Нижегородской области пострадал дважды из-за злоумышленников

В Богородске оперативные подразделения полиции раскрыли преступление, совершенное группой рецидивистов, напавших на местного жителя. Инцидент произошел в квартире 39-летнего мужчины, куда ворвались двое преступников, написало НИА «Нижний Новгород» .

Первоначально злоумышленники проникли в жилище днем, нанесли жертве увечья и, угрожая ножом, отобрали две тысячи рублей. Спустя сутки группа вернулась повторно, взломав окно, проникла внутрь и вновь подвергла мужчину избиениям, связав его шнуром от электроприбора. На этот раз преступники похитили девять тысяч рублей и покинули помещение, сообщило ИА «Время Н».

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, виновные были установлены и задержаны буквально по горячим следам. Материалы уголовного дела, возбужденного по статьям 161 и 162 УК РФ («грабеж» и «разбой»), переданы в единое производство.