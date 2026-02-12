Житель Нижегородской области попал под колеса электрички

На железнодорожной магистрали Горьковского направления, расположенной на территории города Бор, произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал местный житель. По сообщению представителя следственных органов, около 13 часов дня пассажирский поезд № 6929 совершил наезд на пешехода, переходившего железнодорожные пути. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Потерпевший, мужчина в возрасте 59 лет, получил серьезные травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства происшествия и собирается доказательная база.

Железнодорожные пути представляют собой опасную зону, требующую повышенного внимания и соблюдения правил безопасности. Несчастные случаи на железнодорожных переездах происходят из-за халатности и неправильного поведения граждан, нарушающих предписанные правила пересечения участков железных дорог. Рекомендуется следовать установленным инструкциям и не пренебрегать правилами безопасного поведения в зонах повышенной опасности.