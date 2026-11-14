Житель Нижегородской области получил условный срок за гибель женщины на реке Ветлуге

Инцидент произошел 15 сентября 2024 года вблизи поселка Воскресенское. Мужчина, управлявший земснарядом при добыче песка, не выставил предупреждающие знаки в зоне работ и закрепил рабочий трос за кустарник на берегу.

В этот момент гидроцикл с женщиной и пассажиром на борту на полном ходу налетел на натянутый над водой трос. От полученных травм пассажирка скончалась на месте.

В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Решение суда еще не вступило в законную силу.