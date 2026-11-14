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    Житель Нижегородской области получил условный срок за гибель женщины на реке Ветлуге

    Житель Череповца получил условный срок за гибель женщины на реке Ветлуге, сообщила НИА «Нижний Новгород» Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

    Инцидент произошел 15 сентября 2024 года вблизи поселка Воскресенское. Мужчина, управлявший земснарядом при добыче песка, не выставил предупреждающие знаки в зоне работ и закрепил рабочий трос за кустарник на берегу.

    В этот момент гидроцикл с женщиной и пассажиром на борту на полном ходу налетел на натянутый над водой трос. От полученных травм пассажирка скончалась на месте.

    В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Решение суда еще не вступило в законную силу.