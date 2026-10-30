Житель Нижегородской области погиб под колесами поезда у станции Высоково
Мужчина погиб под колесами поезда вблизи станции Высоково Горьковской железной дороги 29 октября. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Центральное МСУТ СК России.
Пешеход переходил пути в неположенном месте. Из-за короткого расстояния машинист не сумел предотвратить наезд.
Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведомство выясняет все обстоятельства случившегося и оценивает действия ответственных лиц.