Житель Нижегородской области погиб на железной дороге на станции Киселиха
На станции Киселиха Горьковской железной дороги вечером 1 марта произошел несчастный случай, в результате которого погиб 54-летний мужчина. Грузовой поезд сбил местного жителя, не успевшего среагировать на приближающийся состав, написало НИА «Нижний Новгород».
Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, в ходе которой будут собраны все необходимые материалы и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность движения поездов.
Приволжская транспортная прокуратура также участвует в расследовании, изучая соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае выявления нарушений должностные лица могут быть привлечены к ответственности.