Житель Нижегородской области погиб на железной дороге на станции Киселиха

На станции Киселиха Горьковской железной дороги вечером 1 марта произошел несчастный случай, в результате которого погиб 54-летний мужчина. Грузовой поезд сбил местного жителя, не успевшего среагировать на приближающийся состав, написало НИА «Нижний Новгород» .

Следственные органы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, в ходе которой будут собраны все необходимые материалы и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность движения поездов.

Приволжская транспортная прокуратура также участвует в расследовании, изучая соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае выявления нарушений должностные лица могут быть привлечены к ответственности.