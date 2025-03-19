Житель Нижегородской области ответит в суде за убийство матери во время застолья

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Павлова, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве матери, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СК России по региону.

Преступление было совершено в декабре 2024 года. По версии следствия, во время распития алкоголя фигурант поссорился с родственницей и схватился за нож.

Сын несколько раз ударил женщину, из-за чего та скончалась на месте. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.