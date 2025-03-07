Житель Нижегородской области ответит в суде за присвоение 640 тысяч рублей

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего жителя Арзамаса, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в краже, сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Фигурант, занимая должность торгового представителя, получал от контрагентов плату за поставленные товары. По версии следствия, в период с января 2021 года по декабрь 2023-го мужчина присвоил 640 тысяч рублей.
В ближайшее время предполагаемый злоумышленник предстанет перед судом. Для возмещения ущерба на его автомобиль наложили арест.
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