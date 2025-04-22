Житель Нижегородской области ответит в суде за попытку убить медиков

В Нижегородской области завершили процесс расследования громкого преступления, фигурантом которого стал житель Дзержинска. Его заподозрили в попытке убийства работников службы скорой медицинской помощи. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Происшествие случилось в ноябре 2024 года. Бригада медиков прибыла на вызов в жилой дом, где обнаружила мужчину, находившегося в сильном алкогольном опьянении. Было принято решение доставить пациента в лечебное учреждение. Однако в дороге фигурант неожиданно пришел в сознание и совершил нападение на двоих фельдшеров. В итоге медики получили тяжелые травмы, включая сотрясение мозга.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.