Житель Мурманской области стал фигурантом дела за кражу косметики на 15 тысяч рублей

Правоохранители задержали 46-летнего безработного жителя Кандалакши, подозреваемого в краже. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

Согласно информации ведомства, мужчина, воспользовавшись невнимательностью сотрудников магазина, похитил с полок декоративную косметику. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы, добавили «Государственные новости».

Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа

Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

Опыт афганской войны предложили применить в приграничных районах России

«В меня осколок попал»: о детских шрамах, которые никогда не заживут

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте