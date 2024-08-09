Житель Мурманской области стал фигурантом дела за кражу косметики на 15 тысяч рублей

Правоохранители задержали 46-летнего безработного жителя Кандалакши, подозреваемого в краже. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

Согласно информации ведомства, мужчина, воспользовавшись невнимательностью сотрудников магазина, похитил с полок декоративную косметику. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы, добавили «Государственные новости».