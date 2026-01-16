Житель Марий Эл выплатит 1,4 млн рублей за незаконную вырубку леса

Суд Республики Марий Эл завершил рассмотрение уголовного дела против жителя Куженерского района. Следователи доказали, что мужчина незаконно срубил и вывез 66 деревьев, включая осину, ель, пихту, березу, липу, ольху и иву. Об этом сообщило ИА «МариМедиа»
По информации правоохранителе, материальный ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 1,4 миллиона рублей. Суд приговорил нарушителя к 13 месяцам лишения свободы условно и обязал его возместить государству всю сумму ущерба. Апелляционная жалоба защитника не изменила решения суда.
