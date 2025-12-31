Житель Майкопа погиб под рухнувшим от снега навесом

Обрушившийся на Адыгею снегопад привел к гибели жителя Майкопа

Накрывший Адыгею сильнейший снегопад привел к человеческим жертвам. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов , в Майкопе под обрушившимся от снега навесом погиб мужчина во дворе частного дома.

Кроме того, непогода привела к обрушению кровли городского магазина бытовой техники

«Призываю жителей населенных пунктов сохранять осторожность и своевременно очищать имущество и свою территорию от снега», — обратился ко всем Кумпилов.

Глава Адыгеи объявил, что ввел режим чрезвычайной ситуации в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах. Решение позволит привлечь все силы и средства для ликвидации последствий разгулявшейся стихии.

Снегопад заблокировал движение на дорогах, а также оборвал линии электропередачи, оставив без света и тепла жителей нескольких районов столицы и удаленных населенных пунктов.