Житель Ломоносова ответит в суде за нападение с ножом на 79-летнего соседа

Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело против 59-летнего мужчины из Ломоносова. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в июле в коммунальной квартире на улице Победы. В ходе конфликта с 79-летним соседом обвиняемый ударил его ножом в шею.

Пострадавшего срочно доставили в больницу, где врачи смогли спасти его жизнь. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.