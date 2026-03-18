Житель Ленобласти утонул, провалившись под лед на озере Комсомольское

В поселке Торфяное Приозерского района Ленинградской области произошел несчастный случай на озере Комсомольское. По информации пресс-службы МЧС по Ленинградской области, в среду, 18 марта, мужчина вышел на лед и провалился. К сожалению, самостоятельно выбраться он не смог, сообщил сайт «Мойка78» .

Тело погибшего извлекли из воды сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Они отметили, что кроме людей, в беду из-за непрочного льда могут попасть и животные. Так, 18 марта сотрудники поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги спасли собаку, застрявшую на стоповой полосе Новоладожского канала. Питомца успешно извлекли из опасной зоны.

МЧС неоднократно предупреждало, в том числе жителей Санкт-Петербурга, о запрете выхода на лед Финского залива с 16 марта. Тем не менее, находятся те, кто готов рискнуть жизнью ради рыбалки.

Так, 17 марта со льдины в Финском заливе спасли шестерых рыбаков. А 16 марта спасательная операция прошла в Красносельском районе.