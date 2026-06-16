Житель Ленобласти стал фигурантом дела о нападении на мужчину с саблей
Правоохранители задержали 38-летнего жителя Гатчины Ленинградской области по подозрению в нападении. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным, фигурант, находясь в состоянии опьянения, вооружился саблей и ударил 43-летнего оппонента. Мотивом стала личная неприязнь.
Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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