Житель Ленобласти поджег летний дом в Приозерском районе

В правоохранительные органы Приозерского района Ленинградской области поступил звонок от 46-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина заявил, что на его участке возле поселка Бурнево подожгли дачу. Об этом написал Piter.TV.
Материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска. 16 июля около 20:30 был задержан безработный гражданин 56 лет из Приозерска. Он проходит по делу в качестве подозреваемого.
По статье 167 УК РФ («умышленные уничтожение или повреждение имущества») было возбуждено уголовное дело.
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