Житель Ленобласти насмерть сбил свою жену при езде задним ходом во дворе дома

В поселке имени Морозова произошло ДТП со смертельным исходом, после чего правоохранительные органы Всеволожского района возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, вечером 5 апреля 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сдавал назад во дворе на улице Мира и наехал на свою 54-летнюю жену. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

В отношении водителя избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.