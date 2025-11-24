Житель Ленобласти избил супругу до смерти

В городе Кириши следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего рецидивиста. Об этом написал Piter.TV .

По данным СУ СК РФ по Ленинградской области, нетрезвый мужчина в ходе ссоры со своей 50-летней супругой нанес ей не менее десяти ударов руками, ногами и деревянной рукояткой швабры. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Сейчас они проводят мероприятия для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии.