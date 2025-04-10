Житель Кузбасса поджег баню соседа после конфликта

В Прокопьевске будут судить 52-летнего местного жителя, который обвиняется в поджоге соседской бани. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.
По информации ведомства, в октябре прошлого года загорелась пристройка частного дома. Сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей. Причиной пожара стал поджог. Полицейские выяснили, что баню поджег обвиняемый после конфликта с соседом. Он использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.
Уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества направлено в Рудничный районный суд Прокопьевска. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
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