Житель Курганской области врезался в дерево на угнанной машине родственника

Правоохранители задержали 21-летнего жителя поселка Юргамыш Курганской области. Его подозревают в угоне автомобиля, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, молодой человек похитил ключи от машины родственника, после чего отправился кататься. Однако поездка была недолгой — горе-водитель врезался в дерево на окраине поселения.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту, который уже имеет судимости, грозит до пяти лет лишения свободы.