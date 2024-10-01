Житель Курганской области врезался в дерево на угнанной машине родственника
Правоохранители задержали 21-летнего жителя поселка Юргамыш Курганской области. Его подозревают в угоне автомобиля, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, молодой человек похитил ключи от машины родственника, после чего отправился кататься. Однако поездка была недолгой — горе-водитель врезался в дерево на окраине поселения.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту, который уже имеет судимости, грозит до пяти лет лишения свободы.
Концерт ко Дню пожилых людей прошел в доме культуры в Наро-Фоминске
Премьера документального фильма «На переломах эпох» состоялась в Севастополе
Подмосковный детский омбудсмен Мишонова назвала способы защитить ребенка от опасностей
Команда из Можайска заняла 3-е место на областном слете школьных лесничеств
Центробанк сообщил о росте числа заемщиков в МФО
Представители отрасли ТКО забронировали 90% мест на РЭФ-2024
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте