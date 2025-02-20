Житель Курганской области попал под статью за незаконное хранение патронов

Правоохранители задержали 59-летнего жителя Юргамышского округа Курганской области. Его заподозрили в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

У мужчины изъяли самодельные патроны и 450 граммов охотничьего пороха. При обыске дома фигуранта стражи порядка также обнаружили ружье и нарезной карабин. Возбуждено уголовное дело.

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