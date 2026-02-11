Житель Кургана предстанет перед судом за жестокое убийство девушки

Судебные органы Курганской области завершили расследование убийства, совершенного местным жителем в ноябре прошлого года. Об этом написало URA.RU .

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с гостьей, в результате чего нанес ей множественные тяжкие телесные повреждения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Поводом для конфликта, судя по материалам дела, послужили разногласия, возникшие во время совместного употребления спиртных напитков. Мужчина арестован и вскоре предстанет перед судом, где ему будет вынесен приговор.