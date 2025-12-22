Житель Кургана похитил мужчину и вывез его в багажнике в соседний населенный пункт

В селе Чаши Каргапольского округа Курганской области произошел инцидент, в результате которого местный житель получил пять лет колонии строгого режима за похищение человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Курганской области.

По данным ведомства, ночью 10 сентября 2024 года подсудимый вместе с потерпевшим, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, катались на автомобиле ВАЗ-2107. В какой-то момент потерпевший не справился с управлением и совершил ДТП, повредив автомобиль. Подсудимый, возмутившись произошедшим, избил своего нетрезвого водителя, погрузил его в багажник и вывез в соседний населенный пункт.

Потерпевшему удалось выбраться из багажника на территории другого села. Он обратился за помощью к местным жителям, которые вызвали полицию. Каргапольский районный суд признал 48-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.