Житель Кургана напал на сожительницу с ножом во время ссоры

В Кургане правоохранители расследуют дело, связанное с ножевым ранением женщины. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Сообщается, что 36-летний мужчина во время ссоры с сожительницей вооружился ножом и нанес ей несколько ударов в шею. Женщина смогла остаться в живых благодаря активному сопротивлению. Кроме того, медики вовремя подоспели на помощь.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Суд заключил обвиняемого под стражу на время проведения следственных мероприятий.

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