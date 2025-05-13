Житель Кургана изрезал возлюбленную ножом после пьяной ссоры

В Кургане сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной полиции.

Преступление было совершено вечером 5 мая. По предварительной информации, 36-летний мужчина после пьяной ссоры с сожительницей ударил ее ножом в подъезде дома. Затем он взял женщину на руки и вынес на улицу. Очевидцы заметили их и вызвали полицию.

Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.