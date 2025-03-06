Житель Крыма заживо сжег соседа за замечание и получил 15 лет колонии
Суд вынес приговор 44-летнему жителю Ялты по делу об убийстве с особой жестокостью, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Преступление произошло в апреле 2024 года. Пьяный мужчина неадекватно отреагировал на просьбу соседа вести себя тише, облил его горючей жидкостью и поджег.
Пострадавший скончался на месте. Обвиняемый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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