Житель Крыма заживо сжег соседа за замечание и получил 15 лет колонии

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Ялты по делу об убийстве с особой жестокостью, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Преступление произошло в апреле 2024 года. Пьяный мужчина неадекватно отреагировал на просьбу соседа вести себя тише, облил его горючей жидкостью и поджег.

Пострадавший скончался на месте. Обвиняемый признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.